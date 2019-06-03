LG тоже хочет быть в тренде: компания готовит бюджетник с тройной камерой

Компания LG, вслед за своим корейским собратом Samsung, решила пересмотреть политику бюджетных смартфонов и готовит к анонсу новое устройство со всеми трендовыми особенностями.

Индийское издание 91mobiles поделилось первой информацией и рендерыми устройства. Новинка получит градиентную расцветку корпуса и тройную основную камеру, которая своим оформлением напоминает флагман Xiaomi Mi 9. Смартфон оснастят сканером отпечатков пальцев на задней стороне, широкоформатным дисплеем FullVision, а также некоторыми особенностями флагманской серии V и G.

Под каким названием выйдет аппарат и на какой платформе он будет работать — неизвестно. Можно лишь предположить, что за «сердце» смартфона будет отвечать чип Snapdragon 400-ой или 600-ой серии.

Новинку должны представить уже в ближайшее время в Индии. Точной даты анонса пока нет.