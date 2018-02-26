Land Rover Explore не стоит своих денег

Официально представлен смартфон, который получил название Land Rover Explore и его уже можно назвать не самым лучшим решением на рынке. Дело в том, что помимо звучного логотипа, смартфон не обладает чем-то, что стоило бы 650 долларов. Конечно, для производителя это не профильный продукт и он зарабатывает за счет других продаж, но такой смартфон явно никто покупать не будет и не совсем понятно зачем было тратить силы и старания, ведь гаджет уже после анонса перестал быть интересным. Дело в том, что помимо понтов от обладания данным гаджетом, вы не получите абсолютно ничего. Это вполне стандартный защищенный смартфон, у которого цена слишком высокая и нет вообще ничего такого, о чем я бы рассказать хотел. Неплохой, да, но не более того. Если у вас есть джип от этой марки, то берите, конечно, и будет вам повод для хвастовства.