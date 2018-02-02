Land Rover готовит смартфон Explore

Компания Land Rover выпустит свой новый мобильный телефон под названием Explore, который будет защищен от всех погодных ненастий, у него просто громадный набор функций для путешествий и активного отдыха, плюс выглядит гаджет весьма и весьма привлекательно. Осталось только дождаться релиза и узнать стоимость, но уже сейчас понятно, что доступным устройство не будет и на массовое производство компания не настроена. Такого рода устройства в целом на рынке встречаются не так хорошо, как флагманы или смартфоны с большой производительностью, не говоря уже о том, что стоимость новинки будет явно выше китайских защищенных продуктов. Вот и думайте теперь - нужен ли вам продукт от этой компании или нет. Если уже есть авто данной марки, то можно взять для коллекции, остальным - не могут посоветовать.