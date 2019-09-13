Лазерный проекционный телевизор LS 500

Epson выпустила новый лазерный проектор, который будет называться LS500 Laser Projection Tv. Продукт предназначен для обеспечения хорошего телевизионного изображения, несмотря на окружающий свет, и для альтернативы ЖК-телевизорам и OLED-телевизорам.

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По словам производителя, LS500 должен иметь возможность проецировать максимум 120-дюймовый экран с разрешением 4k с помощью HDR, даже если окружающий свет исходит из окон. Предлагается контрастность 250000: 1. Android TV используется в качестве ОС, а также есть пульт дистанционного управления и речевой помощник (Google).Epson выпустит лазерный проекционный телевизор LS500 в первом квартале 2020 года. Будет 100- и 120-дюймовая версия с соответствующими рекомендованными розничными ценами 4999 и 5999 долларов США.