Лазерный проектор Acer L811 оценен в $2600

Компания Acer пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью L811, которая появится в продаже в ноябре по цене в 2600 долларов. Новинка характеризуется поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и разрешения 4К, ультракороткофокусным объективом с возможностью формирования картинки на 120 дюймов с расстояния в 0,312 м, коррекцией трапеции и каждого из четырех углов проекции, яркостью 3000 лм, контрастностью 2 000 000:1, магазином приложений, поддержкой Miracast с устройств на Android или Windows и EShare при использовании iOS, кадровой частотой 240 Гц в разрешении Full HD, выводом 3D-изображения с кадровой частотой 144 Гц, двумя 10-Вт громкоговорителями, сроком службы лазера до 30 000 часов и защитой от пыли (IP6X).

Комментарии и отзывы Acer L811
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