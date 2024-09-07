Лазерный проектор Sony Bravia Projector 9 оценили в $32000

Компания Sony пополнила ассортимент лазерных проекторов моделями Bravia Projector 8 и Projector 9, которые станут доступны для покупки в ближайшее время по цене в 16 и 32 тысячи долларов соответственно. Новинки характеризуются инновационной технологией XR Processing (использовалась в телевизорах Bravia OLED), аппаратной платформой Sony XR, функциями XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR Triluminos Pro и XR Clear Image, отвечающими за профессиональное качество картинки, поддержкой HDR10 и HLG, разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и задержкой 12 мс в геймерском режиме, яркостью 2700 люмен и 3400 люмен соответственно и технологией Live Color Enhancer (только в Projector 9) для лучшего качества изображения при ярком освещении.