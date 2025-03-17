Лазерный проектор Vidda Big Eyes M2 Pro 4K оценен в 650 долларов

Компания Vidda объявила о выпуске трёхцветного лазерного проектора Big Eyes M2 Pro 4K, который может похвастаться 1,3-кратным оптическим приближением. Новинка характеризуется разрешением 4K, новым объективом Hubble, диапазоном проекционного отношения 1,0–1,3:1, проекцией 100-дюймового изображения с расстояния 2,2 метра, контрастностью 10000:1, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, четырёхблочной акустической системой ArtistSound с 360-градусным звуковым полем, процессором MediaTek MT9679, интерфейсами USB 3.0 и HDMI 2.1, поддержкой аудио WMA, файловой системой exFAT, трёхзвёздочной сертификацией Tencent Start Cloud Game, а также автоматическим распознаванием Switch, Xbox и PS. Цена проектора составляет 650 долларов.

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