Лазерный проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater оценен в $1020

Компания Xiaomi представила лазерный проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater, который уже доступен для предзаказа по цене в 1020 долларов. Новинка характеризуется трехцветным лазерным источником света RGB, технологией проецирования liquid crystal on silicon для улучшения картинки, интенсивностью синего света в диапазоне 415–455 нм, двумя динамиками с сертификацией DTS и Dolby, 4-ядерной платформой Amlogic T982, 2 ГБ ОЗУ DDR4 и 16 ГБ встроенной памяти, предустановленной фирменной надстройкой MIUI TV, поддержкой компенсации движения MEMC и алгоритма AIPQ, тремя интерфейсами HDMI, разъемами USB 3.0, S/PDIF и LAN.

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