Лазерный телевизор GigaBlue Home Cinema 3 оценен в 2500 евро

Компания GigaBlue выпустила на европейский рынок лазерный телевизор Home Cinema 3, который обойдется в 2400 евро. Перед нами ультракороткофокусный проектор с разрешением 3840:2160 пикселей, контрастностью 3000000:1, проекцией картинки диагональю от 80 до 150 дюймов с расстояния от 9 до 28 см, яркостью 3000 ANSI-люмен, поддержкой HDR и MEMC, 120% покрытием цветовой палитры BT 709, заявленным сроком службы лазерной лампы до 30000 часов, интерфейсами HDMI и USB, портом RG45, акустической системой формата 2,2 мощностью 10 Вт и поддержкой Dolby Atmos, а также предустановленной ОС Android 12 с Google TV.