Лазерный телевизор Hisense Laser TV 120L9-Pro оценен в $18 тысяч

Компания Hisense представила телевизор Laser TV 120L9-Pro, который, как утверждается, стал первой 120-дюймовой лазерной моделью на рынке. Стоит отметить, что перед нами скорее лазерный проектор и светоотражающий экран, нежели телевизор в привычном понимании. Новинка характеризуется 107% охватом цветовой палитры BT.2020 (эквивалент 151% охвата пространства DCI-P3), панорамной акустикой Manhattan, корпусом из североамериканского черного ореха, металла, дерева и позолоты. Цена данного телевизора составляет впечатляющие 18300 долларов. Есть и 110-дюймовая версия, которая обойдется в 7620 долларов.