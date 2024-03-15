Лазерный телевизор Hisense Starlight S1 оценен в $2780

Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных телевизоров моделью Hisense Starlight S1, которая уже доступна для покупки на местном для производителя китайском рынке по цене в 2780 долларов. Новинка характеризуется 100-дюймовой панелью со складной конструкцией, что способствует простой транспортировке, разрешением 4K, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией IMAX ENHANCED, поддержкой различных технологий для улучшения качества изображения, 3 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами HDMI 2.1, портом RJ45, двумя интерфейсами USB, адаптерами беспроводной связи NFC и Wi-Fi 6, звуковой системой формата 2.1 с поддержкой технологий Dolby Atmos и DTS Virtual:X.