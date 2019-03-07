Lemfo представила новые смарт-часы LEM9

Компания Lemfo выпустила новые смарт-часы LEM9. Аппарат оборудован 1,39-дюймовым экраном с разрешением 454 на 454 точек. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6739 и 1 Гбайт ОЗУ. Часы хороши для занятий спортом, будь то бег, ходьба или велосипед, теннис, бадминтон или баскетбол. Датчик сердцебиения, расположенный на внутренней стороне гаджета, позволяет контролировать пульс. Аккумулятор равен 600 мА.ч. Предусмотрены также встроенная камера на 5 Мп и поддержка 4G LTE. Стоимость новинки составляет около 159, 99 доллара.