Lenovo A6 Note показался на фото

На просторах интернета появилась информация о смартфоне, который вроде как уже сейчас тестируют и планируют официально анонсировать. Теперь в сети появились еще и фотографии нового смартфона Lenovo A6 Note, на которых можно заметить некоторые особенности дизайна устройства. Точнее, их отсутствие — на фронтальной стороне расположен экран с минимальными рамками, вырезом под камеру и большим подбородком, на задней панели расположена система из камер. Аналогично выглядят почти все смартфоны на рынке и если вы хотите получить именно уникальный гаджет, то стоит смотреть в сторону других устройств. У Lenovo A6 Note будет шанс покорить рынок, но скорее своей низкой стоимостью, а не дизайном или характеристиками нового железа.