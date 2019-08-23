Lenovo A6 Note показался на фото

2019-08-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo A6 Note; [43]
На просторах интернета появилась информация о смартфоне, который вроде как уже сейчас тестируют и планируют официально анонсировать. Теперь в сети появились еще и фотографии нового смартфона Lenovo A6 Note, на которых можно заметить некоторые особенности дизайна устройства. Точнее, их отсутствие — на фронтальной стороне расположен экран с минимальными рамками, вырезом под камеру и большим подбородком, на задней панели расположена система из камер. Аналогично выглядят почти все смартфоны на рынке и если вы хотите получить именно уникальный гаджет, то стоит смотреть в сторону других устройств. У Lenovo A6 Note будет шанс покорить рынок, но скорее своей низкой стоимостью, а не дизайном или характеристиками нового железа.


Комментарии и отзывы Lenovo A6 Note
SoC Kirin 990 готов к релизу...
SoC Kirin 990 готов к релизуВ свое время компания Huawei начала разрабатывать свою собственную линейку процессоров и оказалось, что р...
Nokia 7.2 на свежих фото...
Nokia 7.2 на свежих фотоНа просторах интернета появились первые фотографии смартфона Nokia 7.2, который выглядит достаточно необы...
Xiaomi делает 5G-смартфон...
Xiaomi делает 5G-смартфонСейчас на рынке смартфонов идет настоящая гонка за возможность выпустить смартфон с поддержкой сотовых се...
Bose Portable Home Speaker выглядит инте...
Bose Portable Home Speaker выглядит интеОфициально представлена новая умная колонка Bose Portable Home Speaker, которая уже работает с голосовыми...
Представлены духовые шкафы Candy FCP815X...
Представлены духовые шкафы Candy FCP815XCandy Hoover Россия, подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, с...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Обзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор с...
Обзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор сСегодня героем нашего обзора будет недорогой видеорегистратор NAVITEL R400NV, оснащенный сенсором SC2363 ...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...


Обзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор с сенсором NIGHT VISIONОбзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор с сенсором NIGHT VISION
Обзор Toshiba BG4 (KBG40ZNS1T02). Твердотельный накопитель типоразмера M.2 2230Обзор Toshiba BG4 (KBG40ZNS1T02). Твердотельный накопитель типоразмера M.2 2230
Обзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная памятьОбзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная память
Обзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-CОбзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C
Обзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-Fi
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
Предварительный обзор HP Pavilion Gaming...
Предварительный обзор HP Pavilion GamingКрупные производители уже достаточно давно выпускают на рынок готовые персональные компьютеры, так как эт...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future P...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future PC 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронами...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронамиСегодня мы поговорим о крайне уникальной игре, которая смогла удивить меня по всем фронтам. Здесь есть и ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED Если вы давно мечтали о просто идеальном мониторе для виртуальных баталий, то самое время посмотреть в ст...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глаза...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глазаНекоторые современные игры выглядят очень круто и привлекают своей реалистичной графикой, некоторые постр...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. Изо...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. ИзоСегодня компания Dell анонсировала новый игровой монитор, который идеально впишется в любой дизайн интерь...
Предварительный обзор Logitech MK470 Sli...
Предварительный обзор Logitech MK470 SliОфициально анонсирована новая беспроводная клавиатура под названием Logitech MK470 Slim Wireless Combo, к...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой с...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой сСовременные мобильные игры друг о друга практически не отличаются. Все дело в том, что все интересные иде...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor