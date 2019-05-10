Lenovo Ego: смарт-часы с датчиком сердцебиения

2019-05-10, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Lenovo Ego; [105]
Компания Lenovo анонсировала недорогие «долгоиграющие» смарт-часы Ego с дизайном, как у Casio G-Shock.

Новинка получила 1.6-дюймовый монохромный дисплей, а также поликарбонатный (пластиковый) корпус с шириной 42 мм и защитой от воды до 50 метров. В часах можно плавать и отслеживать водную активность. Их ещё оснастили датчиком сердцебиения и аккумулятором, которого хватит до 20 дней работы в обычном режиме и до 7 дней в режиме Heart-Rate Tracking.

Из смарт-функций в Lenovo Ego есть возможность удалённого управления камерой, а также оповещения о входящих звонках и уведомлениях. Часы можно подключить к iOS и Android-устройствам.

Lenovo Ego уже поступили в продажу в Индии с ценником в 29 долларов США. Появятся ли они на глобальном рынке — неизвестно.

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