Lenovo Ego: смарт-часы с датчиком сердцебиения

Компания Lenovo анонсировала недорогие «долгоиграющие» смарт-часы Ego с дизайном, как у Casio G-Shock.

Новинка получила 1.6-дюймовый монохромный дисплей, а также поликарбонатный (пластиковый) корпус с шириной 42 мм и защитой от воды до 50 метров. В часах можно плавать и отслеживать водную активность. Их ещё оснастили датчиком сердцебиения и аккумулятором, которого хватит до 20 дней работы в обычном режиме и до 7 дней в режиме Heart-Rate Tracking.

Из смарт-функций в Lenovo Ego есть возможность удалённого управления камерой, а также оповещения о входящих звонках и уведомлениях. Часы можно подключить к iOS и Android-устройствам. Lenovo Ego уже поступили в продажу в Индии с ценником в 29 долларов США. Появятся ли они на глобальном рынке — неизвестно.