Lenovo IdeaPad Duet Chromebook с клавиатурой

В последнее время хромбуки пользуются какой-то невероятной популярностью по одной простой причине — это доступные решения, которые позволяют выходить в сеть, пользоваться почтовым клиентом, работать с документами и так далее. Это весьма круто на самом деле, что вы можете за цену доступного смартфона получить полноценный компьютер, пусть и в формате ноутбука. Теперь в продажу поступит планшет Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, который при желании можно превратить в ноутбук. Вы просто подключаете клавиатуру и получаете полноценное рабочее решение, которое справится со всеми задачами обычного человека. Видео на Lenovo IdeaPad Duet Chromebook точно монтировать не выйдет, но все остальные задачи продукт осилит без проблем.