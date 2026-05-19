Lenovo IdeaPad Slim 3X работает от одного заряда до 20 часов

Революция Apple в области ARM-процессоров стала катализатором появления мощных и энергоэффективных чипов в ноутбуках, однако нельзя отрицать и усилия Qualcomm, которая стремится дать пользователям Windows-ноутбуков те же преимущества. Это особенно важно в разрезе длительности автономной работы, где у процессоров Qualcomm есть огромное преимущество перед конкурентами. Например, пользователь под ником YellowJoe рассказал, что недавно решил перейти на ноутбук с процессором Snapdragon и выбрал Lenovo IdeaPad Slim 3X, который работает на Windows 11. Он не уточнил конкретную модель системы на кристалле, но по данным Lenovo устройство оснащено 8-ядерным Snapdragon X предыдущего поколения, а не более новым Snapdragon X2 Plus.

И, по данным юзера, даже при заряде батареи 73% операционная система Windows 11 показывает, что ноутбук способен работать более 16 часов, что подчёркивает значительный скачок в энергоэффективности ARM-чипов (на полной зарядке будет до 20 часов). При этом важно учитывать, что Snapdragon X — это наименее производительный процессор в линейке Qualcomm, поэтому более мощные Snapdragon X Elite, Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme в аналогичных условиях, вероятно, обеспечат меньшее время автономной работы. Но это всё равно гораздо больше, чем предлагают ноутбуки на базе процессоров компании Intel, которые спустя шесть часов активной работы уже требуют подзарядки. Для многих пользователей это серьёзный недостаток.