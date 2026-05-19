Lenovo IdeaPad Slim 3X работает от одного заряда до 20 часов

И, по данным юзера, даже при заряде батареи 73% операционная система Windows 11 показывает, что ноутбук способен работать более 16 часов, что подчёркивает значительный скачок в энергоэффективности ARM-чипов (на полной зарядке будет до 20 часов). При этом важно учитывать, что Snapdragon X — это наименее производительный процессор в линейке Qualcomm, поэтому более мощные Snapdragon X Elite, Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme в аналогичных условиях, вероятно, обеспечат меньшее время автономной работы. Но это всё равно гораздо больше, чем предлагают ноутбуки на базе процессоров компании Intel, которые спустя шесть часов активной работы уже требуют подзарядки. Для многих пользователей это серьёзный недостаток.