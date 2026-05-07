Samsung выпустит конкурента MacBook Neo

Ноутбук MacBook Neo фактически запустил новый тренд, в рамках которого производители начали использовать флагманские мобильные процессоры в недорогих и среднебюджетных ноутбуках. Теперь, судя по свежим утечкам, Samsung готовит собственный ответ Apple — Chromebook на базе будущего Exynos 2800, который должен конкурировать не только с MacBook Neo, но и с базовым процессором Apple M7. Инсайдер раскрыл сразу несколько деталей о будущем флагманском процессоре Samsung, создаваемом по 1,4-нм техпроцессу. По его словам, чип получит 10-ядерный CPU-кластер с конфигурацией 2 + 4 + 4. Два Prime-ядра будут работать на частоте 4,50 ГГц, четыре производительных ядра — на 3,80 ГГц, а ещё четыре энергоэффективных — на 2,00 ГГц. Также сообщается, что Exynos 2800 оснастят огромным системным кэшем SLC объёмом 96 МБ и сверхширокой шиной для снижения задержек между CPU и графикой.

Изначально инсайдер не называл имя нового 1,4-нм процессора Samsung, однако позже уточнил, что речь идёт именно об Exynos 2800, дебют которого ожидается в 2028 году. Главная же новость касается Chromebook-версии этого процессора. По данным инсайдера, Samsung собирается повторить стратегию Apple и использовать мобильный процессор для ноутбуков. Однако амбиции компании выглядят даже более масштабными, поскольку Samsung намерена напрямую конкурировать с довольно производительными десктопными чипами. Кроме того, Chromebook-версия Exynos 2800 должна получить серьёзно улучшенную графику Xclipse 980.