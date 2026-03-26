Ноутбук Dell стал рекордсменом по автономности

Одним из самых интересных ноутбуков, показанных на CES в январе, стал новый Dell XPS 16 с необычным дисплеем с переменной частотой обновления 1–120 Гц, который может снижать энергопотребление, когда высокая плавность изображения не требуется. И теперь издание Notebookcheck протестировало версию устройства с таким экраном от LG Display и новым процессором Intel Panther Lake, и результаты оказались впечатляющими. В тесте веб-сёрфинга по Wi-Fi ноутбук показал рекордную энергоэффективность — в режиме простоя модель с процессором Core Ultra 325 потребляла всего около 1,5 Вт, а общее время работы достигло почти 27 часов — при батарее всего на 70 ватт-часов. Это значительно меньше, чем аккумуляторы на 99,5 ватт-часов, которые Dell иногда использовала в 16-дюймовых моделях.

Такой результат оказался лучше, чем у любых Apple MacBook и MacBook Pro в аналогичных тестах, и уступает лишь двум устройствам за всю историю измерений с 2014 года. При этом оба этих ноутбука добивались результата другими способами — один использовал процессор Qualcomm Snapdragon X Plus, батарею на 84 ватт-часа и экран с частотой 60 Гц, а второй вообще имел сразу два аккумулятора суммарной ёмкостью 149 ватт-часов и также ограничивался 60 Гц. Стоит понимать, что в реальной работе автономность обычно ниже, чем в лабораторных тестах. Тем не менее, связка Dell, Intel и LG Display выглядит как новый лидер по времени работы от одного заряда батареи, что выглядит достаточно необычно.