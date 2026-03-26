Ноутбук Dell стал рекордсменом по автономности

Одним из самых интересных ноутбуков, показанных на CES в январе, стал новый Dell XPS 16 с необычным дисплеем с переменной частотой обновления 1–120 Гц, который может снижать энергопотребление, когда высокая плавность изображения не требуется. И теперь издание Notebookcheck протестировало версию устройства с таким экраном от LG Display и новым процессором Intel Panther Lake, и результаты оказались впечатляющими. В тесте веб-сёрфинга по Wi-Fi ноутбук показал рекордную энергоэффективность — в режиме простоя модель с процессором Core Ultra 325 потребляла всего около 1,5 Вт, а общее время работы достигло почти 27 часов — при батарее всего на 70 ватт-часов. Это значительно меньше, чем аккумуляторы на 99,5 ватт-часов, которые Dell иногда использовала в 16-дюймовых моделях.

Такой результат оказался лучше, чем у любых Apple MacBook и MacBook Pro в аналогичных тестах, и уступает лишь двум устройствам за всю историю измерений с 2014 года. При этом оба этих ноутбука добивались результата другими способами — один использовал процессор Qualcomm Snapdragon X Plus, батарею на 84 ватт-часа и экран с частотой 60 Гц, а второй вообще имел сразу два аккумулятора суммарной ёмкостью 149 ватт-часов и также ограничивался 60 Гц. Стоит понимать, что в реальной работе автономность обычно ниже, чем в лабораторных тестах. Тем не менее, связка Dell, Intel и LG Display выглядит как новый лидер по времени работы от одного заряда батареи, что выглядит достаточно необычно.
Представлены новые ноутбуки-трансформеры ASUS Vivobook 14/16…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями Vivobook 14 Flip (TP3407AA) и 16 Fli…
Ноутбук ASUS ProArt PX13 оценили в 295 тысяч рублей …
Российские ритейлеры начали продажи ноутбуков ASUS ProArt PX13 и ProArt P16, которые предназначены для пр…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B5 G2 на Core Ultra Seri…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков бизнес-серией ASUS ExpertBook B5 G2, которые основана на чи…
Ноутбук Acer Go 16 на Core 5 210H оценили в 595 долларов…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Go 16, которая основана на 8-ядерном 12-поточном пр…
Представлен ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 2026 …
Компания HONOR объявила о выпуске ноутбука MagicBook Pro 14 2026, который основан на чипах Intel Core Ult…
Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) с двумя эк…
Компания ASUS объявила о выпуске нового поколения ноутбука ROG Zephyrus Duo, главной особенностью которог…
Apple случайно слила MacBook Neo…
Во время сегодняшней презентации новых продуктов компании Apple на странице соответствия нормативным треб…
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor