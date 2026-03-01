Представлен ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 2026

Компания HONOR объявила о выпуске ноутбука MagicBook Pro 14 2026, который основан на чипах Intel Core Ultra 5 338H и Core Ultra X9 388H с графикой Arc B370 или B390 соответственно. Новинку также оснастили 14,6-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 3120:2080 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 60 или 120 Гц, пиковой яркостью 700 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, ШИМ-регулировкой с частотой до 4320 Гц и режимом E-book, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x с частотой до 9600 МТ/с, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, двумя слотами M.2 2280, аккумулятором ёмкостью 92 Втч, комплектной 100-Вт зарядкой, поддержкой обратной 80-Вт зарядки, металлическим корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,37 кг, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2, USB-A 3.2 Gen1 и HDMI 2.1, двумя динамиками с поддержкой объёмного звука и модулем NFC. Цены и дата начала продаж пока не объявлены.