Представлен ноутбук-трансформер Lenovo Xiaoxin 14 360 2026 AI Yuanqi Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров Xiaoxin 14 360 2026 AI Yuanqi Edition, который базируется на 12-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 336H с тактовой частотой до 4,6 ГГц и вычислительной мощностью до 50 TOPS для задач ИИ. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МТ/с, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом M.2 2280, 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и поддержкой фирменного стилуса с 8192 уровнями нажатия, корпусом массой 1,49 кг и толщиной 16,9 мм, конструкцией с шарниром на 360 градусов, батареей ёмкостью 60 Втч и 65-Вт комплектным адаптером питания. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1020 долларов.