Lenovo K5 Pro с возможностями искусственного интеллекта

Имеется модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС, беспроводные адаптеры Bluetooth 5, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) и 4G VoLTE, а также симметричный порт USB-C.Электронная начинка включает в себя энергонезависимый накопитель на 64 ГБ/128 ГБ, оперативную память на 4 ГБ/6 ГБ и 8-ядерный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 636. Смартфон получил весьма мощную батарею на 4050 мАч, которая поддерживает функцию быстрой зарядки. Программным интерфейсом выступает Android 8.1 Oreo с графической надстройкой ZUI.Дисплей устройства имеет формат 18:9, разрешение 2160 х 1080 пикселей и размер диагонали 5,99 дюйма. Интересно, что фронтальная камера состоит из двух оптических блоков на 8 МП и 5 МП. На тыльную панель помещен дактилоскопический сканер и главная камера с двумя сенсорами на 16 МП и 5 МП.Стоимость смартфона составит 175 долларов.