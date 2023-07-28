Lenovo Legion R9000X 2023 получит 165-Гц экран

Компания Lenovo опубликовала основные параметры геймерского ноутбука Legion R9000X 2023, официальная презентация которого запланирована на 29 июля. Итак, аппарат получит 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen R7 7840H с тактовой частотой от 3,8 ГГц до 5,1 ГГц, дискретный графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти, оперативную память DDR5-5600, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ уже в базовом варианте, дисплей с разрешением 3200:2000 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, максимальной яркостью 430 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, батарею ёмкостью 99,99 Втч, интерфейс USB-C с поддержкой 140-Вт зарядки, корпус толщиной 17,6 мм и массу 2,1 кг.

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