Lenovo Smart Band Cardio 2 автономность до 20 дней и ценник в $22

Компания Lenovo анонсировала свой новый фитнес-трекер с названием Smart Band Cardio 2.

Новинка весит 18 г и её оснастили 0.87-дюймовым чёрно-белым OLED-дисплеем с разрешением 1366×768 пикселей. На экране отображается время и уведомления с приложений. Работает устройство на процессоре Nordic 52832, а за автономность отвечает аккумулятор на 100 мАч. По словам компании, этого должно хватить до 20 дней работы трекера.

Браслет защищён от воды (5ATM). Он может отслеживать сердечный ритм, сон и некоторые спортивные тренировки с информацией о нагрузке. Например, бег, плавание, езду на велосипеде и т.д. Его можно подключать по Bluetooth к Android- и iOS-устройствам. Продажи Lenovo Smart Band Cardio 2 уже стартовали, но пока только в Индии. Цена вопроса — $22.