Lenovo Smart Clock Essential стоят 60 долларов

В конце августа 2020 года Lenovo представила Smart Clock Essential , а теперь, почти шесть месяцев спустя, этот продукт, наконец, был запущен по цене 62 доллара США. Он уже выставлен на продажу на Flipkart и официальном сайте Lenovo. Lenovo Smart Clock Essential были представлены как более дешевая альтернатива оригинальным Lenovo Smart Clock. Тем не менее, новые Smart Clock Essential оснащены 4-дюймовым светодиодным дисплеем, в отличие от ЖК-панели в предыдущей модели, также этот экран может отображать время, день недели и погоду. Кроме того, дисплей также можно использовать для таймеров. Кроме того, продукт оснащен динамиком мощностью 3 Вт и 2 микрофонами в дальней зоне для Google Assistant.

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Lenovo Smart Clock Essential стоят 60 долларов

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