Lenovo ThinkPad X13 2021 запущен в Китае

Lenovo анонсировала элегантный и легкий ноутбук ThinkPad X13 2021. Впервые ноутбук был анонсирован в феврале этого года для глобального рынка, но теперь Lenovo привезла ноутбук и для китайского рынка.

ThinkPad X13 2021 - портативный ноутбук, подходящий в качестве мобильного компаньона в поездках. Ноутбук предлагает значительные улучшения по сравнению со своими предшественниками в нескольких ключевых областях. Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2021 имеет значительно улучшенный экран с разрешением 2К.

Базовая версия ноутбука работает на процессоре Intel Core i5, а сигнатурная версия работает на процессоре Intel Core i7 11-го поколения. Версия Core i5 продается за 1232 доллара США, а более мощная версия с процессором Core i7 с 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти будет продаваться за 2464 долларов США.

Ноутбук также прошел сертификацию Intel EVO. Мобильные рабочие станции Lenovo ThinkPad имеют гибкие варианты процессоров, отличную графику и в целом улучшенные дисплеи, которые подходят широкому кругу пользователей.