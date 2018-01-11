Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock получил 3D-карту GeForce GTX 1050

Компания Lenovo показала на выставке CES 2018 свой новый аксессуар для ноутбуков – Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock. По сути, перед нами стыковочная станция для ноутбука с установленной внутри видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 типоразмера MXM с 4 ГБ памяти GDDR5. Обычно производители подобных решений предоставляют пользователю самому выбрать видеокарту. Lenovo же избавили его от выбора. Возможно, благодаря этому отличию, стыковочная станция заметно меньше своих конкурентов – размеры 249:130:23 мм при массе 630 граммов.

Помимо интерфейсов на видеокарте (DisplayPort 1.3 и HDMI 2.0), здесь предусмотрено два порта USB 3.0 и один USB 2.0, 3,5 мм аудиоразъем и сетевой порт RJ-45. Предполагается, что к устройству подключается всю периферия, а сам Thunderbolt 3 Graphics Dock соединяется с ноутбуком через порт USB-C. Лэптоп к тому же может заряжаться от стыковочной станции с передаваемой мощностью до 65 Вт. Новинка появится в продаже уже в этом месяце по цене 400 долларов.