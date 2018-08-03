Lenovo Watch X Plus вышли невовремя

В последнее время рынок умных часов очень сильно просел по продажам. Дело в том, что данная категория товаров появилась года три назад, и все желающие уже купили себе нужный гаджет. Обновлять часы как смартфон раз в год никто не собирается, тем более если вы купили флагманский продукт. Именно по этому релиз Lenovo Watch X Plus не вызвал особого интереса — часы стильные, классно выглядят и дают возможность получать массу полезной информации о своем здоровье, включая сердечный ритм. Однако, аналитики считают, что гаджет не будет пользоваться спросом, ведь буквально недавно яблочная компания показала новое поколение, а потом еще и операционную систему обновила. Получилось неплохое решение, которое уделает всех конкурентов на своем пути. Хотя, мне Lenovo Watch X Plus даже больше нравятся.