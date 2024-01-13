Lenovo Xiaoxin Mini PC вышел в новой версии

Компания Lenovo объявила о выпуске новой версии мини-ПК Xiaoxin Mini PC, которая основана на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинка также характеризуется металлическим корпусом объёмом примерно 1,5 литра, размерами 195:191:39 мм, двумя слотами для оперативной памяти и двумя слотами для твердотельных накопителей, системой охлаждения с двумя вентиляторами, блоком питания мощностью 150 Вт, предустановленной операционной системой Windows 11 и пакетом приложений MS Office, поддержкой Wi-Fi 6, портом LAN на 2,5 ГБ, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также USB-разъемами. Цена конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 512 ГБ составляет 465 долларов, а с накопителем на 1 ТБ – 495 долларов.

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