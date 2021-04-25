Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 представлен в Китае

Китайский технологический гигант Lenovo на весеннем мероприятии по запуску продуктов YOGA x Xiaoxin, также представила некоторые аксессуары, такие как Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 и металлический коврик для мыши Lenovo Xiaoxin.

Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 - новая модель в линейке аксессуаров для клавиатур от Luckey. Данная клавиатура совместима только с ноутбуком Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021, который был также анонсирован в этот день на том же мероприятии.

Клавиатура Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 получил розничную цену 7.5 доллара США и доступен для предварительных заказов.

Металлический коврик для мыши Lenovo Xiaoxin также доступен для предварительного заказа и получил такую же цену 7.5 доллара США. Коврик Lenovo Xiaoxin для мыши изготовлен из цельного куска алюминиевого сплава и имеет гладкую поверхность, которая получила окантовку из силикагеля внизу для удобства захвата. Коврик получил два варианта цвета: Space Grey и Haoyue Silver.