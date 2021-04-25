Lenovo YOGA 5G представлен в Китае

Компания Lenovo анонсировала в Китае новый ноутбук YOGA 5G.

Lenovo YOGA 5G - это трансформируемый ноутбук с возможностью подключения к сети 5G. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8cx (SC8180X) ARM в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X 4266 МГц и хранилищем UFS 3.0 на 512 ГБ.

Lenovo YOGA 5G оснащен 14-дюймовой IPS-панелью, разрешением экрана 1920 x 1080 пикселей, максимальной яркостью 400 нит, цветовым охватом 72% NTSC и затемнением по постоянному току. Мультисенсорный дисплей с 10 точками касания можно поворачивать на 360 ° по мере необходимости. Он также поддерживает ввод стилусом с 4096 уровнями чувствительности к давлению.

Ещё новинка получила двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, слот для SIM-карт, модем 5G, 2 x USB 3.1 Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort), разъем для наушников 3,5 мм, инфракрасную веб-камеру с разрешением 720p для системы аутентификации лица Windows Hello, 2 динамика по 2 Вт и датчик отпечатков пальцев.

Новый Lenovo YOGA 5G работает под управлением Microsoft Windows 10 Home для ARM, поставляется в одном цветовом варианте Space Gray и питается от батареи на 60 Втч. Розничная цена ноутбука составляет 1540 долларов США.

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