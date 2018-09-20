Lenovo Z5 Pro получит большой дисплей

В сети появились слитые характеристики нового мощного смартфона Lenovo Z5 Pro. Пока что информация не является официальной и говорить что-то с уверенностью мы просто не можем. С другой стороны, диагональ в 6,5 дюймов выглядит довольно реалистичной — сейчас уже есть подобные решения, которые пользуются громадной популярностью среди фанатов смартфонов. Процессором выступит Snapdragon 845 от компании Qualcomm, в этом нет ничего удивительного, плюс если вы давно хотели что-то подобное заказать, без рамок и вставок, то новинка будет идеальным решением. Встроенная память тоже порадовала — 256 гигабайт в максимальной комплектации это вам не шутки. Вероятно, флагман сможет конкурировать с основными игроками на рынке, если в Lenovo продумают еще и адекватную систему стоимости.