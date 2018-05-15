Lenovo Z5 выйдет без рамок

В сети появилась информация о том, что компания Lenovo планирует прямо кардинально изменить подход к своим смартфонам на рынке. Производитель готовит к релизу смартфон под названием Lenovo Z5, который на лицевой панели порадует нас сплошным дисплеем. То есть, не будет ни вставки в верхней части экрана, которая бы мешала просмотру фильмов и игр, не будет логотипов или камер на лицевой стороне, только дисплей и все. При диагонали в 6 дюймов, а именно такой экран пророчат новинке, вы получите очень компактное устройство, которое уже сейчас выглядит невероятно круто. Думаю, если производитель действительно покажет такой смартфон, то пользователи мигом обратят на него свое внимание. Будем надеяться, что именно так и будет, ведь на рынке смартфонов давно не было ничего кардинально нового и интересного.