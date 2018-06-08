Lenovo анонсировала 6,2-дюймовый смартфон Z5 с 6 Гб ОЗУ

Дебютировал 6,2-дюймовый смартфон Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ и тонкими рамками. Экран у аппарата занимает 95% площади передней панели. В основе устройства лежит Qualcomm Snapdragon 636, который работает на частоте 1,8 ГГц и содержит графический чип Adreno 509. Главная матрица имеет разрешение 16 МП. Дополнительный блок получил оптику на 8 МП. Камера для автопортретов оснащена матрицей на 8 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Старт продаж устройства ожидается с 12 июня по цене 200 долларов.