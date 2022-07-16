Lenovo анонсировала ноутбук нового поколения ThinkPad X1 Fold Gen 2

Lenovo анонсировала футуристический складной ноутбук ThinkPad X1 Fold Gen 2. Производитель выпустил тизер который демонстрирует внешний дизайн ноутбука. Новая модель получит более тонкие рамки, чем предыдущая версия ThinkPad X1 Fold Gen 1. Ноутбук оснастят платформой Intel Core Alder Lake 12-го поколения. Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 получит съемную клавиатуру с фирменным тензометрическим джойстиком TrackPoint. Более подробные характеристики и возможности ноутбука объявят в ближайшие месяцы.
Дата анонса и выхода модели не раскрыты.