Lenovo анонсировала новые ноутбуки ThinkBook 13S AMD Ryzen Edition

Lenovo объявила о выпуске новых ноутбук ThinkBook 13S AMD Ryzen Edition, которые будут оснащены процессорами AMD Ryzen 6000 Rembrandt.

Ноутбук Lenovo ThinkBook 13S предлагает конфигурации с процессором Ryzen 5 6600U и Ryzen 7 6800U. Варианты памяти включают до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 с частотой 6400 МГц и твердотельным накопителем объемом до 1 ТБ. Ноутбук ThinkBook 13S AMD Ryzen Edition от Lenovo оснащен 13,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 с разрешениями 1920x1200 или 2560x1600. Обе модели Ryzen имеют яркость 300 нит и цветовую гамму 100% RGB.

AMD Ryzen ThinkBook 13S с процессором Ryzen 7 6800U обеспечит более высокий коэффициент контрастности, чем модель Ryzen 5 — максимальное значение будет 1500:1. Порты ввода/вывода включают: порт USB 4.0, порты USB-C, USB-A, HDMI и другие стандартные интерфейсы. Размеры ноутбука следующие: 297 x 211 x 14,9 мм, вес 1,23 кг.

Выпуск новых ноутбуков ThinkBook 13S AMD Ryzen Edition ожидается в ближайшие несколько месяцев.