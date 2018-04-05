Lenovo частично уходит из России

В сети сообщается, что компания Lenovo планирует закрыть свое мобильное подразделение на территории России. Вообще производитель закрывает свои подразделения в Европе и странах СНГ тоже, но нас интересует больше всего собственный рынок. Почему производитель закрывает подразделение? Все просто — вы вообще когда последний раз слышали про новый смартфон от этой компании? А когда хотели купить телефон Lenovo? Сейчас все смотрят на китайские компании вроде Meizu, которые выбрались на рынок и не хотят уходить, привлекая фанатов качеством, низкой стоимостью и прочими бонусами, которых нет у именитых брендов. А у Lenovo нет ни того, ни другого, так что было решено уйти с этого убыточного сегмента рынка. Но, волноваться не стоит — на место этих продуктов придут новые, при том уже очень скоро.