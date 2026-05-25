Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad E16 2026

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkPad E14 и ThinkPad E16 2026, которые основаны на процессорах Intel Core Ultra 5 336H, Ultra 7 356H и Ultra 9 185H. Новинки также характеризуются 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600 в двухканальном режиме, PCIe 4.0 NVMe-накопителем вместимостью 1 ТБ, двумя слотами M.2, 14-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 500 нит и 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и антибликовым покрытием AG, батареей ёмкостью 64 Втч, корпусами толщиной 15,25 мм, а также 1,34 кг и 1,63 кг соответственно, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A, разъемом HDMI 2.1, портом RJ-45 и 3,5-мм гнездом для наушников (в старшей модели вместо одного из Thunderbolt 4 используется USB-C 3.2 Gen2). Ноутбуки оценены на дебютном китайском рынке от 1175 и от 1325 долларов соответственно.