Ноутбук Mechrevo Yaoshi 15 Air Green Edition оценили в 1775 долларов

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yaoshi 15 Air Green Edition, которая основана на 16-ядерном чипе Intel Core Ultra 7 356H с тактовой частотой до 4,7 ГГц и нейронным модулем с производительностью до 50 TOPS в задачах ИИ. Новинка также характеризуется корпусом массой 1,5 кг, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, антибликовым покрытием и яркостью до 500 нит, батареей ёмкостью 75 Втч, комплектной 210-Вт зарядкой на базе технологии SiC, полноразмерной игровой клавиатурой с RGB-подсветкой, акустикой с сертификацией Nahimic, тремя портами USB Type-A и двумя разъемами USB Type-C (один с поддержкой Thunderbolt 4), интерфейсами HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 2.1, портом RJ-45 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука составила эквивалент 1775 долларов.