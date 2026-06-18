Xreal представила умные очки Aura

Частота обновления изображения достигает 120 Гц, также предусмотрена электрохромная система затемнения линз, позволяющая уменьшать прозрачность стёкол для более комфортного просмотра цифрового контента. Основным способом взаимодействия с устройством является отслеживание движений рук — за это отвечают фронтальные камеры, которые обеспечивают отслеживание положения в пространстве по шести степеням свободы и поддержку управления жестами. Правда, в отличие от полностью автономных AR-очков, Xreal Aura используют внешний вычислительный модуль, в котором размещены процессор Snapdragon Reality Elite и аккумулятор ёмкостью 4455 мАч. Этот блок будет доступен в версиях с объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенным накопителем до 512 ГБ. Но это, конечно, сильно сказывается на удобстве использования гаджета, особенно в плане мобильности в повседневной жизни.