Xreal представила умные очки Aura

Компания Xreal официально представила Aura — свои первые умные очки на базе платформы Android XR. Точнее, Xreal Aura работают под управлением Android XR с интеграцией ИИ-помощника Gemini. В основе устройства лежит новый процессор Qualcomm Snapdragon Reality Elite, плюс дополнительно используется сопроцессор Xreal X1S, который отвечает за задачи пространственных вычислений и обработку изображения для оптической системы отображения. Очки получили угол обзора 70 градусов и оснащены панелями Sony Micro-OLED с разрешением 1920х1200 пикселей для каждого глаза.

Частота обновления изображения достигает 120 Гц, также предусмотрена электрохромная система затемнения линз, позволяющая уменьшать прозрачность стёкол для более комфортного просмотра цифрового контента. Основным способом взаимодействия с устройством является отслеживание движений рук — за это отвечают фронтальные камеры, которые обеспечивают отслеживание положения в пространстве по шести степеням свободы и поддержку управления жестами. Правда, в отличие от полностью автономных AR-очков, Xreal Aura используют внешний вычислительный модуль, в котором размещены процессор Snapdragon Reality Elite и аккумулятор ёмкостью 4455 мАч. Этот блок будет доступен в версиях с объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенным накопителем до 512 ГБ. Но это, конечно, сильно сказывается на удобстве использования гаджета, особенно в плане мобильности в повседневной жизни.
Представлен игровой ноутбук MSI Cyborg 15 …
Компания MSI объявила о выпуске обновленных ноутбуков серии Cyborg 15 на базе чипов Intel Core 200H. В ли…
Представлен обновлённый ноутбук Slimbook Creative…
Компания Slimbook пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели Creative, которая среди прочего…
Представлен ноутбук MSI Raider 18 Max на Core Ultra 9 290HX …
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Raider 18 Max, которая основана на 24-яде…
Представлен игровой ноутбук Dell Alienware 15…
Компания Dell пополнила ассортимент геймерских ноутбуков относительно доступной моделью Alienware 15, кот…
Представлены ноутбук Mechrevo Aurora X на Core i7-13645HX…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Aurora X, которая базируется на 14-ядер…
Lenovo выпустила необычную конфигурацию ThinkBook 16p 2026…
Компания Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook 16p 2026 новой конфигурацией, ориентированной на ав…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2026 на Ryzen AI 7 4…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X13 2026, которая основана на 6-ядерном …
Ноутбук ASUS ProArt PX13 оценили в 295 тысяч рублей …
Российские ритейлеры начали продажи ноутбуков ASUS ProArt PX13 и ProArt P16, которые предназначены для пр…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor