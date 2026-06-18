Xreal представила умные очки Aura

Компания Xreal официально представила Aura — свои первые умные очки на базе платформы Android XR. Точнее, Xreal Aura работают под управлением Android XR с интеграцией ИИ-помощника Gemini. В основе устройства лежит новый процессор Qualcomm Snapdragon Reality Elite, плюс дополнительно используется сопроцессор Xreal X1S, который отвечает за задачи пространственных вычислений и обработку изображения для оптической системы отображения. Очки получили угол обзора 70 градусов и оснащены панелями Sony Micro-OLED с разрешением 1920х1200 пикселей для каждого глаза.

Частота обновления изображения достигает 120 Гц, также предусмотрена электрохромная система затемнения линз, позволяющая уменьшать прозрачность стёкол для более комфортного просмотра цифрового контента. Основным способом взаимодействия с устройством является отслеживание движений рук — за это отвечают фронтальные камеры, которые обеспечивают отслеживание положения в пространстве по шести степеням свободы и поддержку управления жестами. Правда, в отличие от полностью автономных AR-очков, Xreal Aura используют внешний вычислительный модуль, в котором размещены процессор Snapdragon Reality Elite и аккумулятор ёмкостью 4455 мАч. Этот блок будет доступен в версиях с объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенным накопителем до 512 ГБ. Но это, конечно, сильно сказывается на удобстве использования гаджета, особенно в плане мобильности в повседневной жизни.