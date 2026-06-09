Представлен ноутбук Mechrevo Star 15 на AMD Ryzen AI 9 H 365

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star 15, которая базируется на 20-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 H 365 с тактовой частотой до 5 ГГц и встроенным графическим адаптером AMD Radeon 880M. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем M.2 2280 вместимостью 1 ТБ, OLED-экраном с разрешением 2.5K, кадровой частотой 165 Гц и 100% покрытием цветовой палитры пространства DCI-P3, системой охлаждения с 60-мм вентилятором и медной тепловой трубкой D8, максимальным тепловым пакетом 35 Вт, металлическим Unibody-корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,4 кг, батареей ёмкостью 90 Втч, двумя портами USB4, одним интерфейсом HDMI 2.1, двумя разъемами USB-A 3.2 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1030 долларов.