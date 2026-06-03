Раскрыты объёмы продаж ноутбука MacBook Neo

Компания Apple вышла на совершенно новый для себя рынок с ноутбуком MacBook Neo, и, судя по всему, решение оказалось крайне успешным. Согласно данным IDC, доступный MacBook стоимостью 599 долларов пользуется очень высоким спросом. По оценкам аналитиков, MacBook Neo разошёлся тиражом около 1,1 миллиона устройств — и это с учётом того, что модель вышла лишь в апреле текущего года. Для сравнения, продажи MacBook Air на M5 составляют примерно 900 тысяч экземпляров, а MacBook Pro на M5 занял третье место с результатом около 550 тысяч устройств. Популярность MacBook Neo показывает, что покупатели по-прежнему ценят сочетание производительной аппаратной платформы, качественной сборки и доступной цены.

Именно такой баланс позволяет устройству привлекать пользователей, которые рассчитывают использовать ноутбук в течение многих лет. Согласно отчёту IDC, крупнейшим рынком для новинки остаётся США — на этот рынок пришлось 44% всех поставок. При этом Apple не собирается останавливаться на достигнутом — сообщается, что компания планирует увеличить объёмы производства MacBook Neo с 5 миллионов до 10 миллионов устройств, хотя для этого ей, вероятно, придётся закупать у TSMC дополнительные объёмы процессоров A18 Pro по более высокой цене. И с учётом роста цен на чипы памяти, довольно трудно представить, как компания Apple зарабатывает на этом направлении, ведь ноутбук явно имеет очень низкую маржинальность в текущих экономических условиях рынка.
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