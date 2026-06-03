Раскрыты объёмы продаж ноутбука MacBook Neo

Именно такой баланс позволяет устройству привлекать пользователей, которые рассчитывают использовать ноутбук в течение многих лет. Согласно отчёту IDC, крупнейшим рынком для новинки остаётся США — на этот рынок пришлось 44% всех поставок. При этом Apple не собирается останавливаться на достигнутом — сообщается, что компания планирует увеличить объёмы производства MacBook Neo с 5 миллионов до 10 миллионов устройств, хотя для этого ей, вероятно, придётся закупать у TSMC дополнительные объёмы процессоров A18 Pro по более высокой цене. И с учётом роста цен на чипы памяти, довольно трудно представить, как компания Apple зарабатывает на этом направлении, ведь ноутбук явно имеет очень низкую маржинальность в текущих экономических условиях рынка.