Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T14p 2026 на Core Ultra X9 388H

Компания Lenovo представила новую версию ноутбука ThinkPad T14p 2026, которая базируется на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra X9 388H с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPCAMM2, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 75 Втч, 14,5-дюймовым экраном с разрешением 3072:1920 точек, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой VRR, яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом массой 1,6 кг, HDMI 2.1, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя разъемами USB-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм аудиогнездом и портом RJ-45. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 2425 долларов.