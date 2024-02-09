Lenovo готовит к релизу прозрачный ноутбук

Идея иметь прозрачный дисплей кажется довольно интересной, потому что это делает дисплей ноутбука более интерактивным и придаёт футуристический вид из будущего, но сейчас сложно предположить насколько хорошо это может сработать в долгосрочной перспективе, особенно для массового потребителя, которому нужна практичность конструкции. Всё же прозрачный дисплей сам по себе не внушает доверия и назвать его слишком уж прочным нельзя, плюс работать на нём на улице или просто в хорошо освещённом помещении будет крайне проблематично по множеству причин. И, конечно, вопрос в безопасности — если экран просвечивается с двух сторон, то люди вокруг будут видеть контент, который вы запускаете на дисплее, а это кого-то может сильно огорчить на самом деле. Да и цена тоже, безусловно, будет проблемой, потому что такого рода новинки не могут быть доступными большому кругу пользователей.