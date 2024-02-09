Lenovo готовит к релизу прозрачный ноутбук

Если верить инсайдерам, компания Lenovo готовится представить миру первый ноутбук с прозрачным OLED-дисплеем на MWC 2024, и первые утечки дизайна показывают, что это действительно что-то из будущего. Правда, на текущий момент деталей не так уж много — инсайдеры лишь сообщают, что прозрачный ноутбук Lenovo будет иметь безрамочный дизайн с полностью прозрачным дисплеем, но остальная часть конструкции от обычного ноутбука не отличается. Здесь есть та же рамка для дисплея, та же клавиатура, все те же элементы, что и ранее, просто теперь у устройства будет прозрачный дисплей.

Идея иметь прозрачный дисплей кажется довольно интересной, потому что это делает дисплей ноутбука более интерактивным и придаёт футуристический вид из будущего, но сейчас сложно предположить насколько хорошо это может сработать в долгосрочной перспективе, особенно для массового потребителя, которому нужна практичность конструкции. Всё же прозрачный дисплей сам по себе не внушает доверия и назвать его слишком уж прочным нельзя, плюс работать на нём на улице или просто в хорошо освещённом помещении будет крайне проблематично по множеству причин. И, конечно, вопрос в безопасности — если экран просвечивается с двух сторон, то люди вокруг будут видеть контент, который вы запускаете на дисплее, а это кого-то может сильно огорчить на самом деле. Да и цена тоже, безусловно, будет проблемой, потому что такого рода новинки не могут быть доступными большому кругу пользователей.
Ноутбук Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2 оценен в 2100 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad Z16, которая основана на 8-ядерном 16-по…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon AI 2024 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon AI 2024, которая о…
Ноутбук Dell XPS 16 9640 оценен от 1900 долларов …
Компания Dell представила флагманский ноутбук XPS 16 9640, который основан на новых процессорах Intel впл…
Ноутбук HP Omen Transcend 14 оценен в 1500 долларов …
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Omen Transcend 14, которая базируется на чипах Intel …
Ноутбук Xiaomi Book 14 оценен в 75 тысяч рублей …
В российский продаже появился ноутбук Xiaomi Book 14, международная версия которого была представлена мен…
Представлен ноутбук MSI Star Shadow 14 Air…
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Shadow 14 Air, которую уже можно предзаказать в…
Ноутбук Lenovo Legion Y7000P появился в продаже …
Компания Lenovo выпустила в продажу игровой ноутбук Legion Y7000P, который оценен в 1025 долларов в конфи…
Представлен ноутбук Lenovo YOGA Pro 14s на Ryzen 7 7840HS…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели YOGA Pro 14s, которая основана на во…
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor