Lenovo готовит к выпуску игровой монитор Legion Y25

Китайский производитель электроники Lenovo, анонсировал новый игровой монитор Legion Y25, который скоро появится в Китае. Для тех, кто не знает, этот игровой монитор был впервые анонсирован еще на выставке CES 2022 вместе с рядом других игровых периферийных устройств. Говоря о своих спецификациях, игровой монитор имеет номер модели Y25-30 и оснащен 24,5-дюймовым дисплеем. Это ЖК-панель IPS с разрешением Full HD и частотой обновления 240 Гц, что отлично подходит для геймеров, играющих в современные онлайн игры.

Кроме того, эта панель имеет время отклика 1 мс и предлагает коэффициент контрастности 1000: 1. Legion Y25 также предлагает 99-процентную цветовую гамму sRGB и 8-битную глубину цвета. Варианты подключения включают два порта HDMI 2.0 и один интерфейс Display Port 1.4. Мониор оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт и сертифицирован для технологии AMD FreeSync Premium. В тизере также указана дата запуска нового игрового монитора, который должен выйти 28 февраля 2022 года. Примечательно, что это также дата запуска игрового смартфона Legion Y90.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion Y25
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