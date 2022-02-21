Lenovo готовит к выпуску игровой монитор Legion Y25

Кроме того, эта панель имеет время отклика 1 мс и предлагает коэффициент контрастности 1000: 1. Legion Y25 также предлагает 99-процентную цветовую гамму sRGB и 8-битную глубину цвета. Варианты подключения включают два порта HDMI 2.0 и один интерфейс Display Port 1.4. Мониор оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт и сертифицирован для технологии AMD FreeSync Premium. В тизере также указана дата запуска нового игрового монитора, который должен выйти 28 февраля 2022 года. Примечательно, что это также дата запуска игрового смартфона Legion Y90.