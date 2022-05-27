Lenovo официально представила планшет Xiaoxin Pad 2022

Компания Lenovo официально представила планшет Xiaoxin Pad 2022. Этот аппарат подкупает ценой всего в 150 долларов за базовую версию (для первых покупателей), и при этом нельзя сказать, что сильно сэкономили на аппаратной части.

Xiaoxin Pad 2022 получил IPS-экран с диагональю 10,6 дюйма и разрешением 2К. Емкость аккумулятора составила 7700 мАч (поддерживается зарядка 20 Вт), есть четыре динамика. Планшет основан на мобильной платформе Snapdragon 680. Также есть две камеры по 8 МП (основная и фронтальная), адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB-C, стандартный разъем для наушников, слот для карт памяти microSD до 1 ТБ. На какой ОС работает планшет на Android не сообщается, но говорится, что он доступен с интерфейсом ZUI 13.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 1 207 юаней (180 долларов). Продажи новинки стартуют 31 мая.