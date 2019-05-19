Lenovo опять уличили в обмане

Не успела Lenovo отойти от скандала со смартфоном Lenovo Z6 Pro, как тут же попала в новый. На этот раз — из-за складного Motorola RAZR.

Видеоблогер Вакар Кхан (Waqar Khan) на основе рендеров сделал фанатский видеоролик о новинке. Видимо, представителям Lenovo так понравилась работа Кхана, что они показали этот ролик на небольшой презентации, посвященной Motorola RAZR. В конце видео появилась фирменная заставка Lenovo. При этом автор уверяет, что не давал согласия на использование своих материалов, да никто и не спрашивал.

Но отложив вопрос нарушения авторских прав, можно сделать еще один вывод: блогер попал в яблочко, и Motorola RAZR, похоже, будет выглядеть именно так, как показан на рендерах. Точной даты выхода у смартфона пока нет. Известно, что он будет в форме раскладушки, внутри которой установят гибкий дисплей