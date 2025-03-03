Lenovo показала ноутбук Yoga Solar PC на солнечных панелях

Сегодня компания Lenovo представила на выставке Mobile World Congress концептуальный ноутбук, который мотивирует работать на свежем воздухе, снижая зависимость от розетки. Yoga Solar PC — это экспериментальное устройство с интегрированной в крышку солнечной панелью, которая способна улавливать свет из любых источников, но максимальную эффективность, как и другие солнечные гаджеты, демонстрирует при работе под открытым небом в ясную погоду. Пока Lenovo не планирует выпускать Yoga Solar PC в массовое производство, однако стоит отметить, что ThinkBook Plus Gen 6 с раздвижным OLED-экраном тоже начинал как концепт на Mobile World Congress в 2023 году, а теперь ожидается в продаже в июне 2025 года по цене 3499 долларов. Солнечная панель Yoga Solar PC состоит из 84 фотоэлементов с технологией Back Contact.
Все крепёжные элементы и электрические контакты, собирающие и передающие энергию, расположены за панелью, что позволяет её передней поверхности поглощать больше света. Это обеспечивает коэффициент преобразования солнечного света в электроэнергию на уровне свыше 24%. Этот показатель выше, чем у большинства кремниевых панелей, используемых в современных потребительских устройствах, но уступает решениям с дополнительным слоем перовскита, которые могут повышать КПД до 43%. Тем не менее, даже при 24% эффективности панель Yoga Solar PC способна за 20 минут на солнечном свету накопить достаточно энергии для часа воспроизведения видео.