Lenovo показала ноутбук Yoga Solar PC на солнечных панелях

Сегодня компания Lenovo представила на выставке Mobile World Congress концептуальный ноутбук, который мотивирует работать на свежем воздухе, снижая зависимость от розетки. Yoga Solar PC — это экспериментальное устройство с интегрированной в крышку солнечной панелью, которая способна улавливать свет из любых источников, но максимальную эффективность, как и другие солнечные гаджеты, демонстрирует при работе под открытым небом в ясную погоду. Пока Lenovo не планирует выпускать Yoga Solar PC в массовое производство, однако стоит отметить, что ThinkBook Plus Gen 6 с раздвижным OLED-экраном тоже начинал как концепт на Mobile World Congress в 2023 году, а теперь ожидается в продаже в июне 2025 года по цене 3499 долларов. Солнечная панель Yoga Solar PC состоит из 84 фотоэлементов с технологией Back Contact.

Все крепёжные элементы и электрические контакты, собирающие и передающие энергию, расположены за панелью, что позволяет её передней поверхности поглощать больше света. Это обеспечивает коэффициент преобразования солнечного света в электроэнергию на уровне свыше 24%. Этот показатель выше, чем у большинства кремниевых панелей, используемых в современных потребительских устройствах, но уступает решениям с дополнительным слоем перовскита, которые могут повышать КПД до 43%. Тем не менее, даже при 24% эффективности панель Yoga Solar PC способна за 20 минут на солнечном свету накопить достаточно энергии для часа воспроизведения видео.
Ноутбук HONOR Notebook X14 2025 Combat Edition получил проце…
Компания HONOR объявила о выпуске ноутбука Notebook X14 2025 Combat Edition, который уже появился в про…
Представлены ноутбуки Legion Pro 5 Gen 10 и 5i Gen 10…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Legion Pro 5 Gen 10 и Legion Pro 5i Gen …
Игровые ноутбуки MAIBENBEN X16E и X15B выпустят в России…
Компания MAIBENBEN анонсировала российский релиз ноутбуков X16E и X15B, которые получили видеокарты NVIDI…
Ноутбук Lenovo YOGA Air X AI Yuanqi Edition оценили в 2100 д…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Air X AI Yuanqi Edition, которая основана на…
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14 Gen 10 получил Ryzen AI 7 350…
Компания Lenovo в рамках выставки MWC 2025 представила новое поколение ноутбука Yoga Slim 7 14, который о…
Планшет HONOR Tablet X9 Pro оценен в 150 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Tablet X9 Pro, которая получила 11,5-дюй…
Ноутбуки Thor Zero 18 и Zero 16 получили графику RTX 5090 La…
Китайские источники сообщают об анонсе игровых ноутбуков Thor Zero 18 и Zero 16, которые получили топовую…
Ноутбук GIGABYTE AERO X16 получил Ryzen AI 9 HX 370…
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент ноутбуков моделью AERO X16, которая основана на новых чипах AMD в…
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor