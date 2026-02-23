Lenovo повышает цены на свои ПК

В новом письме партнёрам по каналу продаж компания Lenovo предупредила о предстоящем росте цен на ПК в марте на фоне дефицита памяти, который затронул всю отрасль. Как сообщает CRN, руководитель североамериканского канала Lenovo Уэйд Макфарланд отметил, что по ряду продуктов и конфигураций произойдут изменения цен, а точные корректировки спецификаций будут объявлены позже. Президент Lenovo в Северной Америке Райан Маккарди подчеркнул, что компании пришлось пересматривать цены и продолжать их корректировку, поскольку избежать этого в текущих условиях невозможно.

При этом Lenovo рекомендовала партнёрам оформить заказы до конца февраля, чтобы зафиксировать текущие расценки до ожидаемого мартовского повышения. По словам Макфарланда, на стоимость влияют как сроки размещения заказа, так и сроки его исполнения, а пересмотр цен происходит регулярно с учётом меняющейся рыночной ситуации. Он добавил, что поставщики памяти заранее уведомляют Lenovo обо всех изменениях, что позволяет компании своевременно информировать клиентов и предупреждать их о грядущих корректировках. Такой подход помогает избежать ценовых сюрпризов, способных повлиять на решения о закупках, особенно учитывая, что Lenovo ежемесячно продаёт миллионы ПК. Даже незначительное неожиданное повышение может существенно изменить поведение покупателей, поэтому прозрачная коммуникация остаётся ключевым фактором. Но точных данных о том, насколько подорожают ПК, пока что нет.
