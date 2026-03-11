Представлен ноутбук Dell XPS 16 на Core Ultra X7 358H

Компания Dell пополнила ассортимент компьютеров моделью XPS 16 (2026), которая основана на 16-ядерном чипе Intel Core Ultra X7 358H с максимальной частотой 4,8 ГГц. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном Tandem OLED с разрешением 3,2K, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит, корпусом из авиационного алюминия массой 1,65 кг и толщиной 14,62 мм, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 с левой стороны, а также одним портом Thunderbolt 4 и 3,5-мм аудиогнездом справа. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 3200 долларов.

Представлены бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook P3 G2…
Компания ASUS объявила о выпуске ноутбуков ExpertBook P3 G2 (PM3406CHA) и ExpertBook P3 G2 (PM3606CHA) с …
GameSir выпустит GameHub для компьютеров Mac…
В начале недели представители GameSir начали намекать на скорый запуск GameHub для Mac. И вскоре после эт…
HP OmniBook X Flip 16 на Ultra 7 355 засветился на Walmart…
В магазине Walmart обнаружились первые ноутбуке на основе чипов Intel Core Ultra 300 линейки Panther Lake…
Ноутбук Mechrevo Unbounded 14X получил APU Ryzen 7 H 255…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Unbounded 14X, которая основана на 8-яд…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, гл…
GIGABYTE представила ноутбук AORUS Master 16 AM6J…
Компания GIGABYTE официально представила новую линейку игровых ноутбуков, в которых используются флагманс…
Представлен ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 2026 …
Компания HONOR объявила о выпуске ноутбука MagicBook Pro 14 2026, который основан на чипах Intel Core Ult…
Ноутбуки ASUS Zephyrus G14 и G16 получили чипы Intel Core Ul…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением моделей Zephyrus G14 и G16, которые основа…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor