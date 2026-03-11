Представлен ноутбук Dell XPS 16 на Core Ultra X7 358H

Компания Dell пополнила ассортимент компьютеров моделью XPS 16 (2026), которая основана на 16-ядерном чипе Intel Core Ultra X7 358H с максимальной частотой 4,8 ГГц. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном Tandem OLED с разрешением 3,2K, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит, корпусом из авиационного алюминия массой 1,65 кг и толщиной 14,62 мм, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 с левой стороны, а также одним портом Thunderbolt 4 и 3,5-мм аудиогнездом справа. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 3200 долларов.