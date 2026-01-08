Представлены новые ноутбуки-трансформеры ASUS Vivobook 14/16 Flip

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями Vivobook 14 Flip (TP3407AA) и 16 Flip (TP3607AA), которые построены на новых чипах Intel Core Ultra 9 Series 3 с нейронным процессором производительностью 50 TOPS.

Новинки также получили до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельный накопитель объемом до 1 ТБ, шарнир с поворотом на 360°, поддержку стилуса ASUS Pen 3.0, 14-дюймовый сенсорный NanoEdge OLED-экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 60 Гц в младшей версии и 16-дюймовую панель OLED с разрешением 1920:1200 точек с временем отклика 0,2 мс и 95% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 в старшей, поддержкой адаптивного звука Dolby Atmos 360°, веб-камерой с физической шторкой, процессором безопасности Microsoft Pluton, портами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI 2.1, адаптером Wi-Fi 7, АКБ ёмкостью 70 Втч и поддержкой зарядки USB-C Easy Charge. Цены и дата начала продаж пока не раскрыты.
